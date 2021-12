‘Ik hoef geen energiecontract dat koopjesjagers aantrekt’

Hoe woont u?

,,Ik woon nu 38 jaar samen met mijn vrouw in een tussenwoning in Maarssen. Door mijn baan heb ik het hele land door gezworven, maar hier zijn we heel gelukkig. Het is een woning uit 1977 met een gevel van 6 meter breed en een woonoppervlak van zo’n 120 vierkante meter. We hebben anderhalve verdieping op ons huis door een balkenplafond boven de eerste verdieping. Daarboven is bergruimte. De dakpannen hebben een geïsoleerde laag, geheel volgens de eisen van de bouw van het huis, maar de sneeuw smelt altijd snel, dus ik denk dat die isolatie beter kan.

Door de jaren heen is er het een en ander verbouwd. Zo hebben we een dakkapel geplaatst op de aanbouw en hebben we overal HR++-glas, behalve in de geplaatste schuifpui, want die had al HR-glas en geïsoleerde kozijnen. Ook hebben we de betonvloer laten isoleren en hebben we sinds 2019 negen zonnepanelen.

Wat voor energiecontract heeft u?

,,Ik heb een jaarcontract bij Eneco. Ik betaal sinds november van dit jaar 125 euro per maand. Ik zat op 75 euro, maar ik moest wat bijbetalen. Mede daardoor en doordat de tarieven omhoog zijn gegaan heb ik het voor de zekerheid op 125 euro gezet. We verbruiken 1000 kubieke meter gas per jaar en zo’n 2300 kilowattuur aan stroom. De negen zonnepanelen (2,9 megawatt) wekken meestal meer op dan we verbruiken. Ik hecht waarde aan een betrouwbare partij, ik hoef niet een contract dat koopjesjagers aantrekt. Die bedrijven kunnen zomaar failliet gaan. Dat hoor je de laatste tijd nog wel eens.”

Wat doet u om de energierekening omlaag te brengen?

,,Naast de isolatiemaatregelen hebben we acht jaar geleden de gasketel vervangen door een hr-ketel. Ik heb een aantal jaar geleden aan een experiment meegedaan voor een hybride ketel, maar daar kwam ik niet voor in aanmerking. We verbruikten te weinig gas om er voordeel van te hebben omdat ik te veel stroom zou gaan verbruiken met de warmtepomp. Al hadden we in die tijd nog geen zonnepanelen. Wellicht is het nu interessanter, al moeten we dan misschien wat panelen erbij leggen.

Ik heb een uitgebreide thermostaat waarbij ik precies kan instellen wanneer we wel of niet thuis zijn. Meestal is het tussen de 19,5 en 20,5 graden in huis. Als we slapen gaat de verwarming uit en in onze nieuwe keuken koken we ook niet meer op gas. Bovendien brengen we de zomers door in Italië, al heeft dat niet heel veel invloed op ons verbruik. Onze tuin ligt op het zuidoosten, dus we hebben regelmatig de zon door onze glaspui. Dat scheelt enorm. Bij de aanschaf van apparaten kijk ik altijd naar het verbruik. Verder hebben we overal ledverlichting.

Tegenwoordig word je doodgegooid met reclames voor isolatie. Daar sta ik ook voor open, want ik zou graag de bergzolder isoleren. Maar dan hoor ik telkens dat ik niet in aanmerking kom voor subsidie omdat het oppervlak te klein is. Anders vind ik het nog vrij prijzig. Ik ben ook niet zo handig om zelf naar de bouwmarkt te gaan en zelf te isoleren. Als ik dan nog iets zou mogen veranderen, zou ik wel een veranda voor de schuifpui willen met geïsoleerd glas. Dat lijkt me wel wat.”

