Ikea bindt de strijd aan met stuntprijzen rond Black Friday: ‘Lever juist spullen in’

Wie wil dit vrijstaan­de huisje op Wassenaars landgoed kopen? Bieden vanaf 150.000 euro

18 november Een vrijstaande woning in Wassenaar kopen is voor velen vaak ‘iets’ te duur. De riante villa’s die in de chique gemeente te koop staan, kosten vaak enkele miljoenen. Maar nu staat er een huisje te koop dat voor Wassenaarse begrippen eenvoudig gezegd een spotprijs heeft. Bij deze vrijstaande woning begint het bieden namelijk al bij 150.000 euro kosten koper. Dat kan bijna niet waar zijn toch?