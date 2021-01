Ikea overladen met klachten over slechte service: ‘Het frustreert en spijt ons’

Zoveel woningen zijn er in 2020 gebouwd per gemeente

In Nederland zijn het afgelopen jaar 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is minder dan de doelstelling van 75.000 die het kabinet met de bouwsector heeft afgesproken, maar er komen waarschijnlijk nog zo'n tienduizend transformatiewoningen bij. Minister Kajsa Ollongren van Wonen telt die jaarlijks mee. De vraag is of het woningtekort op lange termijn wel wordt ingehaald met deze aantallen.