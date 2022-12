In armste wijken worstelen ze met de kou: ‘Mijn uitkering gaat niet omhoog, maar de prijzen wel’

Faith is professio­neel kerstboom­ver­sier­der: dit zijn haar tips voor een schitteren­de boom

Kapotte ballen, in elkaar verstrengelde lichtjes en prikkende naalden: van het optuigen van de kerstboom wordt niet iedereen even vrolijk. Faith Klippel (28) neemt als kerstboomversierder de klus maar al te graag over en tovert je lege boom om tot een opgesierde spar.

9 december