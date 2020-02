In deze gemeentes zijn de huizenprijzen het allerhoogst (en in deze het laagst)

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2019 gestegen naar 308.000 euro. Voor het eerst komt die prijs boven de drie ton uit. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Al zijn er grote verschillen tussen gemeentes.

De gemiddelde verkoopprijs van woningen in Nederland mag dan zijn toegenomen tot 308.000 euro. Dat wil niet zeggen dat ieder huis ook voor dat bedrag verkocht is. In de meeste gemeentes is de gemiddelde verkoopprijs weliswaar gestegen, maar de onderlinge verschillen blijven groot.

Noord-Holland

Noord-Holland was de provincie waar de verkoopprijs het allerhoogst was. Met de gemeente Bloemendaal als absolute 'winnaar'. Daar werd gemiddeld 832.000 euro voor een koopwoning betaald. Het is tevens de enige gemeente met een gemiddelde verkoopprijs boven de 800.000 euro. Ook in Amsterdam zijn de verkoopprijzen weer gestegen. Daar was de gemiddelde huizenprijs 485.000 euro.

Dat Noord-Holland zo 'duur’ is verbaast Peter Hein van Mulligen helemaal niets. ,, Amsterdam, Amstelveen, Bloemendaal, Blaricum halen het gemiddelde wel wat omhoog. Van Amsterdam was al bekend dat de gemiddelde verkoopprijs gestegen was. En de overige gemeentes zijn natuurlijk bekende villawijken. Daar zal de gemiddelde verkoopprijs doorgaans hoger liggen dan in gemeentes met veel appartementen.’’

Groningen

Veel van de goedkopere gemeentes liggen in Groningen en Zuid-Limburg. In Delfzijl, de gemeente waar de gemiddelde verkoopprijs het allerlaagst was - de gemeente met de minst hoge verkoopprijs - werd gemiddeld 155.000 euro betaald voor een koopwoning. Dan volgen Pekela, Brunssum en Den Helder.

,,De woningkrapte is heel sterk lokaal. Met name in de Randstad. Soms maar zie je dat de prijzen ‘iets’ verderop dan weer meevallen. Neem nou Den Helder. Dat ligt in Noord-Holland en de gemiddelde verkoopprijs was echt veel lager dan in een stad als Amsterdam.

Toekomst

Of de verkoopprijzen in de toekomst verder zullen stijgen is 'koffiedik kijken', volgens Van Mulligen. ,,De meeste banken verwachten nog een beperkte stijging, maar de grootste stijging is geweest. Het houdt ook een keer op, want op een gegeven moment kan niemand het meer betalen.’’