In het chique Wassenaar koop je de luxe villa nog ónder de vraagprijs

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in 2021 bijna driekwart van de koophuizen verkocht voor een bedrag boven de vraagprijs. Dat er zo vaak wordt overboden, is volgens het CBS een duidelijk teken van de krapte op de woningmarkt. Een jaar eerder was dit bij ongeveer de helft van alle huizen het geval. Huizen staan ook steeds korter te koop voordat er een nieuwe eigenaar is gevonden.