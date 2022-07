Indiase Devashish (24) mag master doen op TU, maar kan door kamernood nergens wonen

Eerste asielzoe­kers komen woensdag in Delftse noodopvang wonen

Nu staan ze nog leeg, maar vanaf volgende week nemen de eerste van zo’n tweehonderd asielzoekers hun intrek in de tijdelijke noodopvang in Delft. Voor het eerst in ruim tien jaar komt de stad over de brug om migranten zonder verblijfsvergunning kort verblijf te bieden.

29 juli