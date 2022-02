Interpolis heeft al ‘erg veel’ meldingen van stormschade binnengekregen

Henk en Jacqueline uit Deventer zijn dakloos door storm Eunice: ‘Opeens hoorden we een knal’

Henk en Jacqueline Koetse uit Deventer beleven de schrik van hun leven. Rond half zes is het dak van hun huis compleet weggevaagd door storm Eunice. ,,Hij ging in de achtertuin kijken, terwijl ik nog in de woonkamer was. En opeens hoorden we een knal. Het is nu net alsof ik een zonwering aan de voorkant heb. Maar dat is mijn dak.’'

22:26