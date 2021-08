Investeerders slaan hun slag: dit is het verhaal achter advertenties voor simpele huizen met torenhoge prijzen

Tekort aan bouwmateri­a­len, prijzen blijven stijgen: ‘We struinen alles af’

31 juli Hogere prijzen en lange levertijden: steeds meer bedrijven hebben last van de schaarste op de bouwmaterialenmarkt. Ook consumenten die zelf een huis bouwen of de boel flink verbouwen, lopen tegen problemen aan. ‘De houten draagconstructie had ons nu een extra hypotheek gekost'.