Is dit de oplossing voor de problematiek in de bouw?

Hoe moet het nu verder met de woningmarkt? De bouwkosten rijzen de pan uit. En door de stikstofproblematiek liggen veel projecten zelfs compleet stil. Wat nu? Bouwen in de fabriek. ,,Ik verwacht dat in de toekomst een hele wijk op die manier gebouwd wordt.”

Niet alleen dakkapellen rollen van de lopende band, zelfs complete huizen worden tegenwoordig in de fabriek gemaakt. Dat lost veel problemen op, want je hebt minder mensen nodig, de bouwkosten zijn lager en de stikstofuitstoot zou lager zijn.

We kunnen tegenwoordig niet meer om prefabwoningen heen. Daar waar het enkele jaren geleden om de bouw van enkele huizen ging, worden nu duizenden woningen in de fabriek gemaakt. Volgens Marjet Rutten, expert op het gebied van innovatie in de bouw, hebben de twintig grootste leveranciers 6.850 prefabwoningen in 2018 gebouwd. Voor 2019 verwacht ze dat het aantal uitkomt op 11.504 huizen.

Woningen die op de traditionele manier gebouwd worden, zijn op dit moment zestien procent duurder dan in 2018. Piet Adema, voorzitter van brancheorganisatie NVB Bouw, verwacht dat de prijzen nog verder stijgen. Vooral vanwege de schaarste aan personeel. ,,Mensen moeten worden ingehuurd en dat is duurder dan het inzetten van eigen personeel. Je ziet een industrialisatie van het bouwproces ontstaan. Onderdelen of complete huizen worden vooraf pasklaar gemaakt in de fabriek.”

Nieuwbouw

Hij ziet dat als een positieve ontwikkeling, maar maakt zich wel zorgen over het lage aantal woningen dat volgend jaar gebouwd gaat worden. Oorzaak? De uitspraak van de Raad van State. Want voor ieder bouwproject moet nu een stikstofberekening worden gemaakt. ,,Voor die uitspraak zagen we al het aantal projecten stagneren, maar dat is nu nog erger geworden”, zegt Adema Volgend jaar worden er te weinig woningen gebouwd. Daardoor zijn de huizen die wel op de markt komen te duur.

Zo’n 18.000 projecten liggen stil vanwege de nieuwe stikstofregels. Volgens Adema is dat niet nodig en kan de helft van die projecten gewoon doorgaan. ,,Door de uitspraak van de Raad van State vallen we terug naar de wetgeving voor PAS. Bedrijven moeten een ecoloog naar de wetgeving laten kijken en een stikstofberekening laten maken. Dan is er niks aan de hand.”

Adema vindt dat gemeentes snel nieuwe plannen voor woningbouwlocaties moeten maken, want die zijn er veel te weinig. Een subsidie voor iedere nieuwbouwwoning zou daarbij kunnen helpen. ,,Daarnaast moeten bedrijven meer samenwerken op het gebied van prefab. Dan kan het aantal nieuwbouwwoningen stijgen.”

Kant-en-klaar

Het Etten-Leurse bedrijf Danilith bouwt al jaren prefabwoningen, maar die stonden aanvankelijk alleen in België. Nu niet meer. Het 95 jaar oude bedrijf bouwde inmiddels 1600 kant-en-klaar-huizen in Nederland. ,,Eindelijk”, zegt directeur Piet Devos. ,,We zien een gigantische stijging in de sector. We krijgen meer aanvragen van particulieren en merken dat steeds meer bouwbedrijven prefabonderdelen laten maken in een fabriek.”

Volgens hem is prefabbouw onder andere een oplossing voor de stijgende kosten. ,,De materiaalprijs stijgt net zo hard als bij traditionele bouw, maar in de prefabsector zijn de inkoopmarges beter. Wij bouwen 300 woningen in de fabriek per jaar. Die materialen kopen wij in een keer in waardoor we beter kunnen onderhandelen over de prijs.”

Het bouwen van de buitenkant van de woning in de fabriek heeft volgens Devos een positief effect op de stikstofuitstoot. Volgens hem vermindert dat het aantal ritjes naar de kavel met dertig procent. ,,Daarnaast zijn er minder kraanbewegingen en draaiuren van ander werktuig op de bouwplaats.” Hij verwacht dat binnen vijftien jaar tachtig procent van de bouwmarkt prefab is.

De Bredase ontwikkelaar Livingstone ziet de populariteit van prefab vooral terug in het eigen team. ,,Zo’n negen jaar geleden waren we met twaalf man, nu telt ons team bijna vijftig medewerkers”, vertelt Richard Martens.

Het bedrijf heeft de ambitie om in de toekomst zelfs de afbouw in de fabriek te doen. ,,Dat scheelt handjes. En helpt ook in het verminderen van de stikstofuitstoot, maar het is niet dé oplossing voor de problematiek.”

Leon Janssen, directeur van Janssen Bouw in Etten-Leur, is het daarmee eens. Ook zijn bedrijf bouwt al 25 jaar prefabwoningen, maar dan van houtskeletbouw in plaats van beton, zoals bij Livingstone en Danilith. ,,Ik denk dat onze manier van bouwen kan bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot, maar het is geen op zichzelf staande oplossing.”

Hij merkt wel dat er meer interesse is in prefabbouw. ,,De aanvragen druppelen binnen en ik hoor meer mensen om mij heen die geïnteresseerd zijn. Maar ik merk nog niet dat overheden adviseren om prefabwoningen te bouwen. Ik verwacht wel dat in de toekomst een hele wijk op die manier gebouwd wordt.”

En dan maak je qua stikstofuitstoot soms echt een verschil, weet Tim Heijmans van Opifex. Het Etten-Leurse milieuadviesbureau maakt onder andere stikstofberekeningen. ,,De grootste impact op de stikstofuitstoot op de bouwplaats zelf is het aantal vervoersbewegingen en draaiuren van brandstof gestookte machines en werktuig.”

Eén enkele prefabwoning maakt volgens Heijmans weinig verschil. Het heeft vooral baat bij een volledige prefabwijk.

Bij bouwbedrijf Aan de Stegge uit Roosendaal zijn ze aan het onderzoeken of werkzaamheden kunnen verschuiven naar de fabriek. De aanleiding? Vooral de stijging van de bouwkosten. ,,We merken dat die blijven groeien, maar wel minder hard dan voorheen. We kijken nu aan de voorkant naar andere materialen, partijen en de mogelijkheid tot industrialiseren”, aldus directeur Bas Moens.

Op het gebied van stikstof wordt het bedrijf bijgestaan door adviseurs. Voor een project nabij het Ulvenhoutse bos, een Natura 2000-gebied, kreeg het bedrijf onlangs toch een vergunning van de gemeente. ,,Omdat het binnen de kaders valt van de hoeveelheid woningen die daar zijn toegestaan. Ik houd mijn hart wel vast voor projecten die in de pen zitten en waar we nog een vergunning voor nodig hebben. We willen daar graag in 2020 mee starten.”

Kader: Stikstof, hoe zit het ook alweer? Het programma Aanpak Stikstof (de PAS-regeling) werd in 2015 geïntroduceerd door de overheid. Op die manier konden vergunningen wel worden verleend voor woningbouwprojecten als er in de toekomst maatregelen zouden worden genomen om de milieuschade te herstellen. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat dit onvoldoende werd waargemaakt waardoor de PAS-regeling van tafel werd geveegd. Om nu een vergunning voor een bouwproject te krijgen, moeten bedrijven van tevoren aantonen dat er geen overschrijding van de stikstofnorm plaatsvindt in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat kan door middel van een stikstofberekening.

Kader: Hoe is het wonen in een prefabhuis? Nee, Brigitte van Onzenoort en Theo Tacx uit Berkel-Enschot wilden absoluut geen standaard cataloguswoning. ,,Geen dertien in een dozijn, we wilden een huis gebouwd onder architectuur.” Toen ze dat wisten, gingen ze op zoek naar een aannemer. Verschillende partijen werden aangeschreven. ,,Uiteindelijk zijn we door het prijsonderzoek uitgekomen op prefab. Dat bleek toch het goedkoopste én we konden daar à la carte bouwen.” Enkele weken geleden heeft het gezin de sleutel van de woning gekregen. De woning werd in de fabriek gebouwd en daarna in delen naar Berkel-Enschot getransporteerd. ,,We gingen regelmatig bij de kavel kijken. Van de ene op de andere dag stond ons huis ineens op die plek, dat was wel gek. Daarna zijn ze nog enkele maanden bezig geweest met de afbouw van de woning.” En kun je zien dat de woning in de fabriek is gebouwd? ,,Nee, veel vrienden en kennissen weten dat niet eens.”