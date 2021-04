Isabelle richt haar paleis van 95 vierkante meter in met gratis spullen, en dat zijn er nogal wat

Isabelle de Rooij (24) ontvangt op 1 april de sleutels van haar nieuwe paleis, en nee: dat is geen 1 aprilgrap. Ze kijkt om zich heen, in het rijksmonumentale halfvrijstaande herenhuis uit 1903. Het pand is 691 vierkante meter groot en telt twintig kamers. De komende negen maanden huurt De Rooij de benedenverdieping. Daarna volgt een verbouwing en komen er appartementen in.



Het huis dat is gekocht voor ruim 1,5 miljoen euro, staat op een prominente plek in het centrum van Nijmegen. De Rooij, die werkt in de thuiszorg, kocht het niet zelf. Vrienden van haar broertje zijn eigenaar van het pand. Ze noemt haar stek ook wel De Serre. Het is echt een buitenkans. De Rooij: ,,De eerste ochtend dat ik hier wakker word, zal ik vast denken: waar ben ik beland? En: welke wc zal ik vandaag eens gebruiken?”