Isolatie? Bij dit huis zit het aan de buitenkant: ‘Als ik de ramen ga lappen, neem ik een schaartje mee’

,,Het was een idee van mijn vrouw, die helaas vorig jaar is overleden”, zegt de 71-jarige man uit het Gelderse Meteren,,En het was een goed idee van haar. Het begon met een klein plantje. Maar dat spul, hedera, groeit snel. Natuurlijk laat ik die klimop zitten. Er kijkt hier in Meteren niemand meer van op.”

Naast het mooie aanzien is er nog een groot voordeel zegt Dokman: ,,Het isoleert goed. Bij de voorgevel hebben we een enkelsteens muur. Maar door die klimop kan ik het hier nog prima verwarmen, zonder idioot hoge kosten. Het is een natuurlijk soort isolatie zeg ik altijd maar. Mooi én functioneel.”

Bijknippen moet

Dokman en zijn vrouw hebben er aan het Laageinde bijna veertig jaar van kunnen genieten, samen met hun twee kinderen. Dokman: ,,Ik zie nog hoe ze het eerste plantje tegen het huis aanzette. Een of twee keer per jaar komen een paar mannen hier de boel goed snoeien en bijknippen.”



Dokman steekt zelf ook de handen uit de mouwen: ,,Als ik de ramen ga lappen, neem ik altijd wel een schaartje mee hoor, om het een beetje bij te knippen. Want de ramen en de deuren blijven natuurlijk altijd vrij. Ik moet het huis altijd wel in en uit kunnen en naar buiten kunnen kijken, daar zorg ik wel voor.”

‘Lelijke, moderne isolatiespul wil je niet zien’

De meeste mensen stoppen isolatie weg achter hun muren; bij Dokman zit het er juist aan de buitenkant tegenaan.



,,Dat lelijke moderne isolatiespul wil je ook niet zien natuurlijk en deze klimop wel. Het is het hele jaar door groen, ook in hartje winter zoals nu. En zo hebben de merels er ook plezier van. Elk jaar nestelen ze hier tegen ons huis aan, dat hebben we altijd mooi en gezellig gevonden. Ik wil hier, zolang het kan, nog wel graag van blijven genieten.”

