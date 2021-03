Jacques (70) voelt zich het land uitgejaagd: ‘Ik heb nu maar een huis in Italië gekocht’

Made in 010 Ondanks de lockdown verovert deze raamdecora­tie­spe­ci­a­list Nederland én België

1 maart Negen jaar geleden begon Benny Meeusen (34) zijn eigen bedrijfje, Inhuis Plaza. Dat is een webshop gespecialiseerd in raamdecoratie, zoals rolgordijnen, rolluiken en buitenzonwering. Tegenwoordig heeft hij daar vijftig werknemers en vier showrooms bij, waarvan de eerste in Barendrecht werd neergezet.