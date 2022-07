Jacuzzi kapot en vet uit de afzuigkap, maar Richard voelt zich heerlijk thuis in verlaten Chinees restaurant

Een op veertien bewoners sociale huurwoning verdient te veel

Zo’n 7 procent van de bewoners van een sociale huurwoning had vorig jaar eigenlijk een te hoog inkomen. De groep zogeheten scheefhuurders wordt de afgelopen tien jaar wel steeds kleiner. In 2012, het jaar van de eerste meting, stond nog zo’n 12 procent van de huurders te boek als scheefwoner. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat eens in de drie jaar wordt uitgevoerd.

