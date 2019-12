Jan en Kaat bouwden thuis een café: ‘Nu zijn we veel vaker samen met onze vrienden’

Velen dromen ervan, maar weinigen hebben er een: een café thuis. Jan Keymis (48) en Kaat Mendonck (43) bouwden in de kelder van hun nieuwbouwhuis in het Belgische Hasselt een privé-kroeg die ze helemaal inrichtten met gebruikte materialen. Dat gebeurde met de hulp van vrienden die maar al te graag op bezoek komen.

,,Het concept ontstond toen we tijdens een vakantie bij iemand logeerden die voorheen een sterrenrestaurant had. Dat gaf hij op om in zijn B&B gewoon lekker te koken zonder al te veel regeltjes én tijd te hebben om met zijn gasten te praten. Dat bracht ons op het idee van een eigen cafeetje, om vaker samen te zijn met onze vrienden, want voor je het weet heb je elkaar een jaar niet gezien.”

Toen Jan als architect de plannen voor zijn eigen huis begon te tekenen, voorzag hij in de kelder dan ook de ruimte voor een kroeg met toegang tot een terras en een aparte ingang. ,,Boven in het woongedeelte is alles maatwerk dat door vakmensen uitgevoerd is met kwaliteitsmaterialen. In het café gebruikten we enkel gerecyclede spullen, zoals overschotjes betonstenen voor de tussenmuren en afvalhout voor de wandbekleding en de toog.”

Volledig scherm - © Eddy Vangroenderbeek

De collectie glazen die Jan al jaren verzamelt staat uitgestald op houten ringen die vroeger onderdeel waren van het blad van een ronde tafel. ,,Toen bij een verhuizing de diameter van de tafels moest verkleind worden, wist ik meteen wat ik met het uitgezaagde deel kon doen. De ringen hangen aan het plafond en door de verlichting in het midden worden de contouren van de glazen op het plafond geprojecteerd. Dat zorgt voor een bijzonder effect.”

Decoratie

Ze zijn puur decoratief, want de glazen waaruit gedronken wordt, staan op schappen achter de toog. Heel wat ervan zijn gepersonaliseerd. “Dat was een cadeautje voor onze vrienden die meehielpen bij de inrichting. Dat deden ze met veel plezier, want ze wisten dat ze achteraf mochten meegenieten van het resultaat”, zegt Jan lachend.

Volledig scherm - © Eddy Vangroenderbeek

Gemiddeld een keer per maand komen de vrienden langs, soms om bij te praten bij een lekker biertje, maar vaak in het kader van een activiteit. Zo staat er binnenkort een lezing over Patty Smith op het programma. Jan, als lid van de organisatie van Pukkelpop, en Kaat, als hoofd van Radio 2 Limburg, zijn immers grote muziekliefhebbers. Getuige daarvan zijn de vele platenhoezen, allemaal van bevriende bands. ,,Onze kroeg was een serieuze investering, maar dat geld vonden we de moeite waard. We beleven hier veel mooie momenten en die zijn eigenlijk onbetaalbaar.”