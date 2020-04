Je bent creatiever dan je denkt: zo maak je zelf een loungebank van steigerhout

Crisis. Voor sommigen betekent het dat ze even weinig geld kunnen uitgeven, maar wel volop tijd hebben. Kan of wil je liever niets nieuws kopen, dan kunnen we gelukkig ook zelf dingen maken. Laten we daarom een lounge-bank van steigerhout in elkaar zetten. Het fijne is dat je zo’n bank helemaal aan jouw wensen kunt aanpassen. Ik hou bijvoorbeeld van een diepe zit.

Je zult merken dat je creatiever bent dan je denkt. Deze noodzaak (verveling of gebrek aan middelen) kan je creativiteit een oppepper geven.

Online vind je genoeg inspiratie, stappenplannen en overzichten van benodigde materialen. Ga bijvoorbeeld voor een zwevende loungebank van steigerhout (gebruik dit als zoekterm en je zult vinden).

Werktekening

Wat heb je nodig? Allereerst een werktekening van een bank die naar jouw zin is. Je kunt het ontwerp eventueel zelf aanpassen, als je wilt. Verder: genoeg (steiger)hout, een rolmaat, winkelhaak, potlood, accuschroefboor, decoupeerzaag en eventueel een afkortzaag en schroeven.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Zagen

Eerst zaag je alle delen op maat. Bedenk daarbij: het resultaat hoeft niet perfect te zijn. De charme van zo'n bank zit 'm juist in de imperfecties. Dat vind ik zelf een heel fijn idee. Omdat steigerhout van zichzelf al robuust is, vallen de eventuele foutjes niet eens op.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Schroeven

Dan schroef je de onderdelen in elkaar. Volg het stappenplan dat je online hebt gevonden. Wat is het allerergste dat er mis kan gaan bij deze klus? Dat je een plank te kort afzaagt. Dat is geen ramp. Grijp deze kans aan om jezelf iets nieuws te leren.

Opschuren en verven

Als iemand in jouw gezin het leuk vindt, mag die de bank schilderen of beitsen. Zo maak je er een project van voor iedereen. Let op: schuur de bank sowieso even op, zodat niemand splinters in handen en voeten krijgt tijdens het chillen. En vergeet de kussens niet. Ook die kun je eventueel zelf maken.

Restjes

Heb je verlies gezaagd, oftewel: heb je hout over? Kijk of je daar een eenvoudige bijzettafel van kunt maken. Of een krukje. Zelf iets maken geeft een beter gevoel dan veel geld uitgeven. Dit kost alleen materiaal. Nu kun je echt relaxen, met een voldaan gevoel.

Volledig scherm © Tjitske Sluis