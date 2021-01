Je tuin (her)aanleggen? ‘Bespaar nóóit op een architect’

Achter­stands­wij­ken in trek bij jonge beleggers die pandjes kopen: ‘In een jaar financieel onafhanke­lijk’

24 januari De Rotterdamse woningmarkt is booming en daar wil iédereen van mee-profiteren. Een pandje kopen om te verhuren, dat is goud geld verdienen. Er zijn nieuwe, jonge spelers in het vastgoed en daar is niet iedereen blij mee.