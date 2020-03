John en Christel kunnen alsnog trouwen na verkoop van ‘onverkoopbaar’ huis

Rotterdam start proef met flexwonen: woningen die maximaal 15 jaar blijven staan

11:52 De gemeente Rotterdam start met een proef voor flexwonen: woningen die maximaal 15 jaar blijven staan. Dit zorgt volgens de gemeente voor een toename van 700 tot 1000 woningen verspreid over de stad, om zo de krapte in de woningmarkt tegen te gaan. De bouw van de eerste woningen, bij De Kroon in Rotterdam-Schiemond en in Hoogvliet, start nog dit jaar.