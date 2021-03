Joop verkoopt zijn moderne villa met spectaculaire wintertuin: ‘Beetje in de stijl van Le Corbusier’

Het ene kind geeft alles uit, het andere durft niets aan te schaffen: ‘Zakgeld is maatwerk’

19 maart Het kan een behoorlijke kluif zijn: wanneer geef je je kind voor het eerst zak- en kleedgeld en hoeveel precies? Veel ouders doen het op gevoel. ,,Het was leuk dat ze wat in haar portemonneetje had, zodat ze bijvoorbeeld op de kermis iets kon kopen.”