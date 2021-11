Jouke en Elsbeth verhuizen één deur en kopen huis van de buren: ‘Gek om naast je oude huis te wonen’

Het stel kocht hun huidige huis in 1996. Destijds verkeerde het nog in vrij eenvoudige staat, toch waren ze meteen verliefd. Jouke en Elsbeth zijn geboren en getogen in Voorschoten. Joukes ouderlijk huis staat zelfs op een steenworp afstand van de Professor Van der Waalslaan. ,,Het is een rustige en gemoedelijke wijk. Jong en oud woont hier door elkaar. Er is nauwelijks verkeer, kinderen spelen lekker op straat. En alles wat je nodig hebt is op loopafstand‘’, zegt Jouke.