Kabinet: Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Huurders die momenteel geen inkomen hebben, belanden daardoor niet op straat, zo is het idee. De Woonbond en Studentenvakbond LSVb ondersteunen de afspraak, waar vorige week al toe werd opgeroepen door de zogenoemde Armoedecoalitie. Hulpverlening kan niet worden ingeschakeld vanwege beperkingen door de coronacrisis en kwetsbare mensen kunnen in grote geldproblemen komen.



De beroepsvereniging voor deurwaarders KBvG liet al weten graag gehoor te geven aan de oproep. ,,Als het aankomt op ontruimingen of inbeslagnames van inboedel moeten we dat zoveel mogelijk niet doen”, zegt opperdeurwaarder Wilbert van de Donk. ,,Ik zeg zoveel mogelijk, omdat er altijd situaties kunnen zijn met bijvoorbeeld wietkwekerijen of overlast voor buren waarbij we wel moeten optreden.” Ook de minister sluit niet uit dat in enkele gevallen huisuitzetting toch mogelijk blijft, maar dan enkel bij criminele activiteiten of extreme overlast.



Vooralsnog gaat het om een afspraak tussen organisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang met de minister. Ze sluit echter wettelijke maatregelen niet uit als blijkt dat afspraken niet worden nageleefd óf als verhuurders die niet zijn aangesloten bij een verhuurdersorganisatie toch overgaan tot huisuitzettingen.

Spoedwetgeving

Naast de afspraak over huisuitzettingen bij betalingsproblemen, is er spoedwetgeving op komst rond tijdelijke huurcontracten. Sinds 2016 mogen huiseigenaren hun huis tijdelijk verhuren, bijvoorbeeld als ze een tijd in het buitenland zitten of om leegstand te voorkomen.

Nu kan een tijdelijk huurcontract alleen worden opgezegd of worden omgezet in een vast contract. Maar door de coronacrisis zijn de mogelijkheden om iets nieuws te vinden nagenoeg uitgeput. Een afspraak of bezichtiging is moeilijk te plannen, dus dan ontstaat ook een risico op dakloosheid. Als het tijdelijke huurcontract opnieuw tijdelijk kan worden verlengd, wordt ook daarmee voorkomen dat huurders op straat belanden. De minister streeft ernaar dat de wet zo snel mogelijk in werking treedt.