Kabinet schrapt overdrachtsbelasting voor starters

Starters slaan toe op woning­markt: zo, wij zijn aan de beurt!

23 juni Starters slaan in de coronacrisis massaal toe op de huizenmarkt. Van maart tot en met mei nam het aantal huizenkopers in de leeftijd tot 35 jaar met 40 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. In Drenthe en Overijssel doen vooral huizenkopers in de leeftijd tot 25 jaar goede zaken.