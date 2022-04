Kabinet wil voorkomen dat huurders fors hogere huurprijs moeten betalen

Woonminister Hugo de Jonge wil dan ook de huurverhoging voor deze sector (boven de ruim 750 euro per maand) gaan regelen met een ministeriële regeling, in 2023. Hij wil daarin een lager maximum kunnen vastleggen. Een voorstel hiertoe is maandag in consultatie gegaan zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. De huurstijging moet dan meer in lijn komen met die van de sociale huursector.



Volgens De Jonge is de inflatie na november 2021 sterk gaan stijgen, omgerekend naar 5,4 procent. Dat is al een stijging van 3 procentpunt in vier maanden tijd en het zal verder oplopen als de inflatie dit jaar hoog blijft. Ook wijst de minister op de sterk stijgende energieprijzen dit jaar, waardoor de koopkracht verder afneemt.



De Jonge denkt eraan ‘om de toegestane huurverhoging eventueel gelijk te stellen aan de inflatie of zo nodig zelfs om een andere grondslag dan het inflatiepercentage te hanteren als basis voor het toegestane huurverhogingspercentage'.