Kan ik het maken om op zondag in mijn huis te klussen?

Oudenbosch’ gezin moet illegale woonruimte uit en 10.000 euro boete betalen

30 augustus OUDENBOSCH - Tijdelijke woonruimte gedurende bijvoorbeeld nieuwbouw op hetzelfde perceel is toegestaan, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Een gezin in de Acer Flamingolaan in Oudenbosch bleef daarover op alle fronten in gebreke. Het gevolg was dat afgelopen maandagmorgen de woonunit is verwijderd.