Keuken saai? Kies voor apparaten met een kleurtje

VIDEO Zo ziet het peperdure penthouse van zakenman Won Yip eruit

10 juni De steenrijke zakenman Won Yip, die opgroeide in Zeeland, heeft een inkijkje gegeven in zijn penthouse van het Pontsteigergebouw in Amsterdam. Hij kocht in 2016 de volledige bovenverdieping van het pand voor een geschat bedrag van 16 miljoen euro, dat daarmee direct het grootste en duurste appartement van Nederland was.