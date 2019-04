Kim Kardashian toont trots haar keuken, maar waar zijn de wasbakken?

De Amerikaanse ster Kim Kardashian was recent te gast in ‘73 questions’ van Vogue, de rubriek waarin het modemagazine sterren aan een spervuur van vragen onderwerpt. Tijdens het gesprek kregen de kijkers een unieke inkijk in de miljoenenvilla van de realityster. Maar daarbij viel vooral één detail op: waar zijn de wasbakken in haar keuken?

Voor fans van het Vogue-Youtubekanaal is het keer op keer uitkijken naar een nieuwe editie van de intussen iconische ‘73 questions’. Dit keer werd de woning van Kim Kardashian en Kanye West in het Californische Calabasas uitgebreid in beeld gebracht, terwijl de realityster allerlei vragen beantwoordde over haar leven.

Belgische architect

Het interieur van haar villa draagt de stempel van de Belgische binnenhuisarchitect Axel Vervoordt. Samen kozen ze voor een minimalistisch interieur, en dat mag je wel heel letterlijk nemen. Het hele huis werd immers opgetrokken uit een wel zéér neutraal kleurenpalet en er zijn amper meubels te vinden. ,,Een minimalistisch klooster”, omschrijft Kim het zelf.

Op het internet is nu heel wat hilariteit ontstaan over de keuken van Kim Kardashian. Al snel viel op dat er geen keukenkastjes te vinden zijn en dat er een keukeneiland staat met kranen, maar zonder gootstenen. ,,Dit is het meest bizarre dat ik ooit in mijn leven heb gezien”, klonk het onder meer op Twitter.

Raadsel

Het raadsel was echter snel opgelost: wie goed kijkt, ziet dat er wel degelijk een afvoer voor het water is voorzien. Van een afstand lijkt het enkel alsof het keukeneiland plat is, maar waarschijnlijk is de wasbak afgedekt.