Klagen over windmolens? Vera en Marcel niet: ‘Ze staan er nu eenmaal, dan kun je beter positief zijn’

Kees heeft zijn hoop gevestigd op prinses Amalia en schrijft haar brief over windpark Oude Maas

Een vulpen was niet het enige cadeau dat prinses Amalia kreeg toen ze onlangs officieel zitting nam in de Raad van State. Ingenieur Kees Pieters stuurde op persoonlijke titel een ‘Open brief aan prinses Amalia over fouten Raad van State in het windturbinedossier’. Als de toekomstige vorstin leergierig is, weet ze nu alles over Windpark Oude Maas in de Hoeksche Waard.

21 december