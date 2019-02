Kleur op de muur? Pak er een kompas bij

Valentijn Vijf manieren om de woonkamer romantisch te maken

14 februari Het is Valentijnsdag en of je er nou aan meedoet of niet: het kan geen kwaad om op z'n tijd wat romantiek in huis te halen. Dat hoeft zich niet te beperken tot de slaapvertrekken. Met een beetje aankleding krijgt de woonkamer al snel een liefdestintje. Vijf tips voor verlegen tortelduifjes.