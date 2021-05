Kopen zonder Kijken-stel Alex en Pien zet vlak na verhuizing stulpje te koop voor 5 ton

Alex en Pien waren te zien in een van de meest besproken uitzendingen van het programma, waarin kandidaten een huis kopen zonder de woning gezien te hebben. Met hun zoon Nolan kwamen ze terecht in een pand waar nog alles aan moest gebeuren. In eerste instantie reageerden ze stomverbaasd. ‘Het is van binnen één grote ellende. Het lijkt of het instort’, zei Pien in de uitzending. ‘Hoe meer ik zie, hoe meer er moet gebeuren. Dit is niet te doen.’