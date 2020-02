Kopers van slim huis balen van ernstige bouwfouten: ‘Strop om onze nek’

Het leek zo mooi: architectenbureau atelier PRO kwam met het Slimhus-concept, waarbij de kopers zelf de indeling van hun huis mochten bepalen. Dankzij slim bouwen en afzien van een aanbesteding zou de woning er in zeven weken kunnen staan. Maar nu, 2,5 jaar later, wonen de kopers nog niet in hun droomhuis en huren ze elders een woninkje of stacaravan. Tot overmaat van ramp blijkt uit onderzoek dat ze tussen de 60.000 en 150.000 euro extra in de bouw van hun nieuwe huis moeten steken, omdat ernstige bouwfouten zijn gemaakt. Pas als dat is hersteld, geeft de brandweer toestemming aan de kopers in hun woning te trekken.