Krijgen zij echt een McDonald’s voor de deur? ‘We dachten het paradijs gevonden te hebben’

Vastgoedman Mark van Thiel ziet het zitten. De familie totaal niet. Zittend in de achtertuin van de familie Arts aan de Groenestraat, net buiten Wijchen, kijken we uit over een weids akkerland. ,,We dachten met onze kinderen het paradijs gevonden te hebben’’, zegt Esther Arts.

Zij is lerares op een basisschool, haar man Thij is timmerman. ,,Maar nu worden we aan alle kanten ingesloten.’’

Over enkele jaren zal het vrije uitzicht naar achteren verdwenen zijn, als de nieuwe wijk Wijchen-West gebouwd is. De kans is groot dat er aan de voorkant van het huis ook een ontwikkeling komt die het woon- en leefklimaat drastisch verandert.