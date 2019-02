Kroatische ambassade in Den Haag ‘als krot’ te koop voor een miljoen euro

Minder verhuizin­gen in Nederland na jaren van toename

26 februari De afgelopen jaren gingen steeds meer Nederlanders verhuizen, maar aan die trend is een einde gekomen in 2018. Een totaal van 1,79 miljoen inwoners wisselde van adres, dat is 5 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS).