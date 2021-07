Kruiden in doosjes kun je ook best zelf kweken

Het zal wel te maken hebben met ouder worden: je begint te beseffen dat gezondheid het enige is dat telt. Je ziet het langzaam gebeuren dat je vriendenkring vlees eten als vies begrip bestempelt en je maakt je zorgen over het veranderende klimaat. Hoe het ook zij, ik zie mezelf steeds verder opschuiven naar een hoek waarin ik twintig jaar geleden niet gezien wilde worden: die van de vegetariërs. Die stonden in de tijd van mijn vroegere ik even ver van me af als nudisten.

Mijn eetpatroon verandert dus en zo ontstaat een behoefte aan heel andere recepten. Het moet immers wel lekker blijven. Nu woon ik in de provincie en ik weet niet waar chef-kok en kookboekenschrijver Yotam Ottolenghi zijn boodschappen doet, maar bij mij in de buurt hebben ze nooit van za’atar en Puy-linzen gehoord.

Eetrijpe avocado's

Een paar dagen geleden was het warm en zonnig, een lichte lunch van toast met avocadoboter en tomatensalsa leek me wel wat. Avocado’s hebben we hier wel, maar rijpe avocado’s - dat is andere koek. Er zit dan wel een sticker op met ‘Eet mij, ik ben rijp’, maar dat is een verkooptruc. Met zo’n keiharde eetrijpe avocado zou ik de manager van de supermarkt nog een gat in zijn hoofd kunnen gooien.

Maar goed, de waslijst van ingrediënten die ik nodig had was bijna compleet, toen de zaak stokte: 10 gram dragonblad, grofgehakt. Nergens te vinden, ook niet ongehakt. Gelukkig hebben we in het dorp nog een ouderwetse groenteboer en warempel: die had dragon, een enorme hoeveelheid, luchtdicht opgesloten in een plastic bakje. Ik had dus nogal wat over.



Nu heb ik ooit gewerkt op een kwekerij waarvan de eigenaar naast planten- ook kookgek was. Hij verkocht dragon, maar onder zijn wetenschappelijke naam ‘Artemisia dracunculus’, waardoor niemand doorhad dat dat onooglijke plantje een keukenkruid was. Er werd nooit een plant van verkocht. Ik wist daardoor wel wat te doen. Want bijna al die kruiden die je in plastic doosjes koopt, kun je makkelijk zelf kweken. Zelfs op het kleinste balkonnetje kun je een heel kruidentuintje kwijt.

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving

Wat dragon betreft: wat je koopt, zijn vrij stevige takjes. Knip een paar millimeter van de onderkant af, want na een week in de verpakking zijn die takken ingedroogd. Strip de bladeren van de onderste 3 centimeter af en knip de slappe top uit de scheuten. Maak een mengsel van potgrond en scherp zand, of beter nog: aquariumgrind, en vul daarmee een bloempot. Duw de takjes dragon een paar centimeter in de grond. Zet de pot met stekken even in een bakje water, dat tot net onder de rand van de pot komt. Trek een doorzichtig plastic zakje over de met water volgezogen pot. Knip daar na een week een hoekje vanaf, na twee weken nog een hoek en haal na twee weken het zakje weg. Tegen die tijd zijn de stekjes geworteld.

Dan rest alleen nog het zoeken van een recept met dragon.