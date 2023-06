Kunnen planten verbranden als je ze water geeft in de zon en vier andere vragen over droogte in de tuin

Het warme en droge weer is ook voor de planten in de tuin even schakelen. Hoe je ervoor kunt zorgen dat je planten de zomer overleven? Kees Gommers, eigenaar TuinWereld Wijchen, helpt een handje.

1. Wat doet het warme weer met je planten?

,,Warmte zorgt ervoor dat planten lekker groeien. Blijft het langere tijd warm en vooral droog, dan is het belangrijk dat je je planten goed blijft voorzien van water. Bij veel zonlicht, dus een hoge lichtintensiteit, verbruikt een plant meer vocht. De plant haalt dus meer water van beneden in de grond naar boven. Het is daarom belangrijk dat je dat water weer aanvult.’’

2. Wanneer doe je dat het beste?

,,Als de zon is verdwenen laat je alles lekker nat worden. Sproei liever elke dag een half uur, dan één keer in de zoveel dagen een langere tijd. Zo heeft de grond de meeste tijd om het water goed op te nemen. De volgende ochtend kan het verdampingsproces dan weer opnieuw beginnen.’’

3. Maar wat als je planten slap hangen midden op de dag?

,,Slappe bladeren zijn een natuurlijke bescherming tegen de zon, want zo drogen ze minder snel uit. Het betekent wel dat ze te weinig water hebben. Een plant verbruikt energie, net als een mens. Ga er dan dus wel even langs met een gieter. Het maakt niet uit dat dit in de volle zon is. In principe geef je de grond water, niet de bladeren. Valt het toch op het blad, dan verdampt het heel snel.’’

Maar, verbrandt je plant dan niet?

,,Nee, dat is écht een fabeltje. Pas als je achter het raam jonge planten hebt staan, is het mogelijk. Als zonlicht op het glas komt, ontstaat een brekingshoek. Ligt er vervolgens water op het jonge gewas, dan maakt een zonnestraal ook daar weer een brekingshoek. Alleen dan kan het verbranden. Buiten kun je het water gewoon over je planten heen gieten, dat is echt geen enkel probleem.

Wel is in de zon water geven minder duurzaam. Het kost meer water omdat het deels verdampt en dat is natuurlijk niet goed. Als je ’s avonds en met regelmaat sproeit, slaat de grond in principe genoeg water op.’’

Heeft het nog zin om extra schaduwplekken te creëren boven je planten, bijvoorbeeld met een parasol?

,,Jawel, je planten hebben dan minder water nodig, dus hoef je minder te sproeien en dat scheelt weer water.’’

Tips van de expert Schaf steentjes aan

,,Heb je planten in pot. Leg dan steentjes op de grond aan de bovenkant. Dit kunnen gewone stenen zijn, maar ook kiezels of watervasthoudende kleistenen. Zo verdampt er minder water.’’ Woel de grond los

,,Als de bovenste grondlaag een beetje los blijft, zal minder water verdampen.’’ Help ook vogels de zomer door

,,Dat wij en onze planten dorstig zijn, is inmiddels duidelijk, maar dit geldt ook voor de vogels in je tuin. Zet daarom waterbadjes, drinkschalen en vogelvoer neer. Zo zie je ook meer vogels komen.’’