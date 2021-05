Kunstbloemen zijn mooier dan ooit en een duurzame keuze

Kaart Thuisblij­vers schrikken inbrekers af: in alle provincies minder delicten

20 april Inbrekers sloegen tijdens de herfst- en wintermaanden fors minder vaak hun slag in woningen. Van oktober vorig jaar tot en met maart dit jaar registreerde de politie zo’n 13.500 woninginbraken, tegenover meer dan 22.000 in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een daling van zo’n 40 procent, blijkt uit recent bijgewerkte politiecijfers.