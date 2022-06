Lakens afhalen, huisje schoon: zo ga je met een gerust hart op vakantie

,,Wat het fijnste is om mee te nemen als je op reis gaat, is een stressloos hoofd. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want blij zijn we wel als we op vakantie gaan, maar voor veel mensen gaat het met veel geregel en gedoe en dus stress gepaard”, begint Marja aan de telefoon. Er staat nog geen vakantie voor haar eigen deur, maar ze leeft al mee met mensen die binnenkort op vakantie gaan.

,,Is alles thuis wel goed schoon? Dan kom je straks heerlijk thuis. Maar wat mijn oma vroeger had, dan riep ze voor de tent ineens: ‘Oh jee, heb ik het gasfornuis wel goed dichtgedraaid?’ Heel herkenbaar denk ik. Dat ze met gekromde tenen op hun bestemming aankomen. Maak daarom een lijstje voor jezelf dat je van tevoren goed kunt checken en afstrepen. Ik denk alvast mee met het lijstje.”

Lakens afhalen, post weg laten halen

,,Haal de lakens van het bed, was en droog ze alvast, maar laat het matras lekker luchten. Als je terugkomt, ga je in een heerlijk fris bed liggen. Doe alle kranten en bladen in de papierbak zodat er weinig meer rondslingert. Een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd en dat heb je nodig als je op vakantie gaat!”

Marja vraagt altijd de buren om het ook netjes opgeruimd te houden. ,,Dus laat de post en de kranten niet op de deurmat vallen, maar zorg dat het wordt opgepakt en opgeruimd op een afgesproken plek. Dan is je huis ook minder gevoelig voor inbrekers, omdat minder goed zichtbaar is dat je een tijdje niet thuis bent geweest.”

Telefoonnummers noteren op papier

Volledig scherm Marja Middeldorp gaat helemaal zen op vakantie. © Joost Hoving ,,Wat ik vervelend vind aan die mobieltjes tegenwoordig: de telefoonnummers staan er allemaal in. Ja, handig, maar wat nou als je de telefoon kwijtraakt op vakantie, of hij valt uit of gaat kapot... niemand kent meer een telefoonnummer uit zijn hoofd! Zorg dus dat je de belangrijke telefoonnummers in een agenda of schriftje zet. Dan kun je altijd naar huis bellen als dat nodig is. Het is ook handig om je bestemming door te geven aan familie of vrienden. En laat even weten wanneer je thuiskomt. Niet dat ze met vlaggetjes in de straat staan te zwaaien, maar het kan toch handig zijn.”



Net als vele Nederlanders, heeft Marja kennisgemaakt met de perikelen van nationale luchthaven Schiphol. ,,Vorig jaar, toen ik naar Engeland moest, stond ik uren in de rij. We misten onze vlucht en zaten min of meer opgesloten te wachten, zonder drinken, want dat moet je vóór de douanepoortjes weggooien. Als ik zou mogen kiezen, zou ik dit jaar lekker met de auto gaan. Ook nog eens beter voor het milieu.”

Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

En in die auto moet je je ook goed voorbereiden, zodat weinig stress de route naar de hangmat in de weg zit. ,,Ik had een keer autopech en je denkt altijd: dat overkomt mij niet. Nou, wel dus. Toen ik moest wachten op de hulpdiensten, kreeg ik het koud. Sindsdien heb ik altijd een fleecedeken in de auto. Ook ligt er een fles water in, wat druivensuiker en misschien nog iets te eten. Het geeft veel rust nu ik weet dat ik ben voorbereid.”

Schoonmaken, óók in de auto

Marja zou geen knip voor de neus waard zijn als ze niet zou beginnen over schoonmaken. ,,Ja, ook in de auto moet je schoonmaken. Neem dus twee dingen extra mee: een spray voor je ramen. Want al die vliegenlijkjes gaan er met de ruitensproeier vaak niet vanaf en het is wel fijn als je goed zicht houdt in de auto. Daarnaast neem ik altijd vochtige handdoekjes mee. Maak af en toe het stuur of het dashboard schoon, of de achterbank als de kinderen hebben geknoeid. Ik vind die doekjes een must in de auto!”

Of ze verder nog wat meeneemt op vakantie? ,,Een goed humeur”, begint ze voordat ze een stilte laat vallen. ,,Oh ja! Wat ik erg fijn vind om mee te nemen is mijn eigen kussensloop. Ook voor op de camping of in het hotel. Die heb je schoongemaakt met je eigen wasmiddel en het is reuzeprettig om dat geurtje bij je te hebben als je waar dan ook gaat slapen. Op vakantie is al zoveel anders en dan ziet het kussen er misschien ook niet helemaal kraakhelder uit. Neem die sloop dus mee om niet al te veel heimwee te krijgen. En slaap lekker!”

