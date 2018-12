Last van stress? Koop een stukje boslucht voor aan de muur

We zijn ver afgedreven van de natuur, schrijft Jørn Viumdal in zijn boek Skogluft, dat morgen verschijnt. Onze moderne, stedelijke levensstijl met veel stress, lawaai en een stilzittend binnenleven heeft ons volgens de Noorse werktuigbouwkundig ingenieur verwijderd van onze natuurlijke leefomstandigheden. Dit ‘natuurgemis’ zorgt voor overbelasting en welvaartsziekten die we proberen te herstellen met pillen, fitness of een operatie, vaak zonder resultaat. Maar volgens Viumdal is er een simpele remedie die wel werkt: de natuur in huis halen.



En dan niet met zomaar een stel losse planten. Nee, met Skogluft (‘boslucht’) op de muur. Plantenbakken met een daglichtlamp erboven worden steeds bekender als dé (Noorse) methode om natuur in je woning of kantoor te brengen, en zo je gezondheid en gemoedstoestand te verbeteren.