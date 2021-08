‘Lavendel is een plant die vaak teleurstelt’

Voor nog geen 5 ton koop je deze watertoren met me­ga-uit­zicht (maar er zijn wel wat haken en ogen)

4 augustus Het zou een hoofdstuk in een spannend jongensboek kunnen zijn: wonen in een vuurtoren, kasteel of watertoren. In ’s-Gravendeel heb je voor iets minder dan 5 ton de mogelijkheid die droom te realiseren, want net achter de dijk van de Dordtsche Kil staat de 35 meter hoge watertoren te koop. Een ondernemer met een goed businessplan maakt daarbij meer kans dan ‘een romanticus die altijd al eens in een toren wilde wonen’.