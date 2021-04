Leo (57) heeft infraroodpanelen en een speciale douchebak: 'Ik ben de aanjager in huis’

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in een rijtjeshuis aan de rand van Delft. Het is een tussenwoning van 68 vierkante meter uit 1910 en ik heb al sinds 2001 zonnepanelen op het dak liggen. In mei van vorig jaar zijn we van het gas afgegaan en zijn er elf nieuwe zonnepanelen bijgekomen. Daardoor hebben we nu in totaal 22 zonnepanelen. De oudere panelen wekken natuurlijk wat minder op dan de nieuwe. We hebben de vloer nog geïsoleerd en we hebben infraroodpanelen als verwarming. Je leest overal wel over een warmtepomp, maar dat wilde ik niet. Ik had geen zin in die draaiende delen van een warmtepomp en bovendien hebben we nu direct warmte. Het zijn plaatjes in het plafond die warmte uitstralen. Natuurlijk verbruikt dat wel veel energie, maar in de badkamer en slaapkamer hebben we ze bijvoorbeeld niet nodig. Daarom hebben we daar geen verwarming. Dat missen we niet.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Ik betaal 5 euro per maand bij mijn energiemaatschappij. Ik krijg dat altijd terug en daar bovenop krijg ik nog eens 318 euro terug. Dat heeft ook met de vermindering van energiebelasting te maken. We verbruiken 5604 kWh aan stroom en wekken 4836 kWh op. Sinds anderhalf jaar hebben we een serre van glas en dat merk je in het verbruik. Als de zon daar opstaat, is het daar altijd aangenaam. Bij het douchewater maken we gebruik van een instant heater. Het water stroomt in een soort waterkoker met spiraalvormige leidingen. En de douchebak is met een warmteterugwinunit. Wij zijn er in ieder geval erg blij mee.”

Bent u zuinig met energie?

,,Als je vraagt: met energie? Dan is mijn antwoord nee. Maar ik ben wel bewust. Zuinig wordt vaak als iets negatiefs gezien. Ik wil het wel gewoon warm hebben. En ik ga niet maar een paar minuten douchen, omdat ik zuinig wil zijn. Ik doe wel de lampen uit als ik ergens niet meer kom. Vaak genoeg zie ik bij mensen de lamp in de hal branden. Waarom? De televisie zit op een schakelaar, zodat we geen sluipverbruik hebben. Bij de aanschaf van een nieuw apparaat let ik op het energielabel. Ik vind cijfertjes leuk. Zo verbruikten we ooit veel energie en ik snapte er niets van. Totdat we de oude koelkast wegdeden. Dat scheelde zó veel. Hier in huis ben ik ook wel de aanjager wat betreft het bewust omgaan met energie. Ik ben me denk ik het meeste bewust van verspilling.”

Woont u prettig?

,,Heerlijk. We wonen in een voor auto’s doodlopende straat, met maar aan één kant bebouwing. We kijken uit op een parkje. De zon staat prima, met het mooie weer kunnen we heerlijk in de tuin zitten. Ik ben geboren en getogen in Delft, dus we gaan hier voorlopig ook zeker niet weg.”

Verantwoording

Deze aflevering van Energierekening is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Ook meedoen met de rubriek? Mag ook als de energierekening veel hoger ligt. Mail naar wonen@dpgmedia.nl.

