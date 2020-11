Licht in donkere dagen: de belangrijkste kaarstrends van 2020

Beleefde de kaars in de middeleeuwen zijn hoogtijdagen als lichtbron, inmiddels beleeft hij zijn hoogtijdagen in de hoedanigheid van woonaccessoire. Gedraaid, gesneden, gekleurd, geurend of ontworpen door een grote naam uit het Dutch Design, ieder zichzelf respecterend woonlabel biedt zijn eigen invulling op de trend aan.

Felgekleurd… of juist niet

Felgekleurde kaarsen zijn dit jaar een graag geziene gast op de tafel. Je pakt uit met kaarsen in knalkleuren, voor een rustiger effect kies je voor één kleur, of een kleur in verschillende schakeringen. Optische rust creëer je ook met kandelaars van eenzelfde materiaal (hout/messing/glas). Goud met donkerblauw geeft een chique effect, witte kaarsen zijn bescheiden en laten de kandelaars de hoofdrol spelen. Ook leuk: de olielampkaarsen van gekleurd glas van het Deense Studio About. Je kan kandelaars én kaarsen trouwens ook bij de kringloop kopen.

Kaarsen zonder kandelaar

Kaarsen komen dit jaar niet alleen in felle kleuren, ook in excentrieke vormen. Niet in de vorm van een beer of kersthuis, maar gedraaid of zonder dat ze een kandelaar nodig hebben. Bijvoorbeeld de twist en pillar candles van Lex Pott voor HAY. Maar er is meer en betaalbaarder moois onder de zon. Gedraaide kaarsen en felgespikkelde kaarsen (een hit onder interieuradepten) maak je bijvoorbeeld net zo gemakkelijk zelf van een dinerkaars. Google maar eens op ‘gedraaide kaars/confetti kaars maken’.

Geurkaarsen

Geurkaarsen zijn zo populair dat Karwei, als eerste bouwmarkt in Nederland, een eigen geurlijn in het assortiment opnam. Mariëlle Rooswinkel, Manager Marketing Communicatie en Formule, Karwei: ,,We willen als bouwmarkt onze klanten zoveel mogelijk helpen om van hun huis een thuis te maken. Helemaal nu. Met het aansteken van een kaars zeg je onbewust: ik ben de komende uren écht thuis om bij te komen van een drukke dag.”



,,Geur is emotie” zegt ook Corinne Kronemeijer, Fragrance Development Manager van kaarsenverkoper Bolsius Nederland. Populair zijn de geuren magnolia (bloemig), lavendel, linnen (fris) en vanille (warm). ,,Nu mensen veel buiten en in de tuin doorbrengen zien we ook een verschuiving naar zowel fris fruitige als warme, hout-achtige geuren ontstaan.” Wat nieuw is, is het belang dat consumenten hechten aan duurzaamheid in product én verpakking. Wil je extra lang plezier hebben van je (geur)kaars, laat hem dan iedere keer goed lang branden, zodat ook de randen van het kaarsvet smelten. Zo voorkom je een ‘candle tunnel’ waarbij de randen van de kaars niet meer opbranden.