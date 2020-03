Loont het om je hypotheek over te sluiten? En vijf andere vragen

Nu de hypotheekrente historisch laag is, overwegen veel huiseigenaren om hun hypotheek over te sluiten. Ze willen hun oude lening omruilen voor een nieuwe, met een beduidend lagere rente. Een 10 jaar vaste hypotheek sluit je sinds kort af tegen 1 procent. De laagste 20 jaar vaste hypotheekrente bedraagt momenteel 1,4 procent. Bij 30 jaar vast is dat 1,75 procent. Maar oversluiten is door de bijkomende kosten niet voor iedereen een financieel verstandige stap. Met deze vragen en antwoorden weet je of het voor jou zinvol is.