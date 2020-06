Luchtkwaliteit in huis valt vaak vies tegen: ‘Er moeten ventilatieroosters bij’

Voor de 18e keer (!) knalt er een auto tegen het huis van Herman: ‘We denken eraan te verkopen’

6:34 In het Belgische Gijzegem, tussen Gent en Brussel, is afgelopen weekend een zwaar ongeval gebeurd. Een auto met twee inzittenden raakte van de weg en knalde tegen de gevel van een woning, waarna het voertuig aan de overkant tot stilstand kwam. De gevel van bewoners Herman en Nicole werd in dertig jaar tijd al liefst achttien keer (!) in de vernieling gereden. ,,We denken er stilaan aan om alles te verkopen", klinkt het.