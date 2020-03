Makelaar biedt bezichtigingen aan via WhatsApp vanwege corona

Het werkt als volgt: een woningzoekende heeft een stulpje op het oog en plant via de website een afspraak in. Een makelaar gaat vervolgens op het gewenste tijdstip naar de begeerde woning en legt contact met de klant via WhatsApp. Wil de klant bijvoorbeeld het uitzicht vanaf het balkon zien, dan filmt de makelaar dat voor hem.

Mede-eigenaar Herjan Rook van Maarten Makelaardij benadrukt dat ‘echte’ bezichtigingen vooralsnog gewoon mogelijk blijven. ,,Desondanks is het van belang dat we alvast een antwoord hebben klaarstaan in het geval het RIVM meer maatregelen treft. In verband met het besmettingsrisico kunnen we ons voorstellen dat een bezichtiging voor sommigen niet als prettig ervaren wordt. Daarom hebben we een oplossing bedacht.”