Manon verkoopt haar verrassend tijdloze villa met uitzicht op flamingo’s

Het huis van Manon staat op een van de wooneilanden van woonwijk Rietlanden. Het is onder architectuur gebouwd en springt direct in het oog. ,,De bouw begon in 2006 en ik ben er in 2007 gaan wonen. De architect had redelijke vrijheid en dat zie je wel. Het wijkt behoorlijk af van de andere huizen. Vooral het ‘gevouwen’ dak valt op. Het is een verwijzing naar de bergsport, waar ik destijds mee bezig was”, legt Manon uit.