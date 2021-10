Manon werkt hard voor een perfect dakterras: ‘Heb het eelt op mijn knieën staan’

Mijn Tuin Tuin van Harry en Tiny is een parel in het centrum van het dorp: ‘Natuur mag lekker haar gang gaan’

Harry en Tiny van der Arend wonen al ruim vijftig jaar in de Havenstraat in Monster. Een mooi stekje, volgens Harry en Tiny, een parel in het centrum van het dorp. ,,Het is een tuin waar de natuur lekker haar gang mag gaan.” Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

24 oktober