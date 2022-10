Marcel (62): ‘Eneco belde om te vragen of onze slimme meter kapot was’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Marcel Keizer (62) uit Driebergen-Rijsenburg.

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een tussenwoning uit 1970. We hebben 110 vierkante meter aan woonoppervlak. We huren ons huis van de woningbouwvereniging. Inmiddels is het een luxe woning, want ze zijn heel meegaand. Ze zijn hard aan de weg aan het timmeren met het verduurzamen van hun woningen. Dat vind ik wel te prijzen, hoor.

Sinds 2018 hebben we acht zonnepanelen op ons dak liggen. Die huren we voor 2 euro per stuk per maand. Ze liggen gunstig, op het zuidoosten. In 2019 hebben we triple glas gekregen en zijn de kruipruimte en de zolder nageïsoleerd. Ook kregen we toen een mechanisch ventilatiesysteem. De huur is daardoor iets omhoog gegaan, maar dat vind ik terecht. We koken trouwens op inductie en de HR combiketel komt uit 2007.

Mijn vrouw werkt thuis en ik werk drie dagen in de week. Wat wel belangrijk is voor ons verbruik, is dat we nog weleens lang op vakantie gaan. We kunnen goed een paar weken of een maand weg zijn. Dan verbruiken we natuurlijk amper wat.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb nog een contract tot april 2024 bij Eneco. Ik betaal nu 65 euro per maand aan voorschot en waarschijnlijk krijgen we aan het einde van het jaar nog geld terug. Vorig jaar was ons verbruik 1837 kWh aan stroom en we leverden 1349 kWh terug. Ons jaarverbruik aan gas was 938 kuub. Voor dit jaar verwacht ik dat ons gasverbruik ongeveer op 750 kuub zal uitkomen.

Ik was altijd een hopper. Ik switchte tussen de grote energiemaatschappijen en de prijsvechters. Nu kreeg ik het idee dat er iets gaande was op de energiemarkt, dus heb ik een langdurig contract genomen. Ik betaal 17 cent per kWh en 80 cent voor een kuub gas. Daar ben ik nu heel blij mee.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik heb tochtstrips geplaatst bij de deuren en ook de brievenbus is nu antitocht. De barbecue gebruik ik het hele jaar door en warm water beneden maak ik door de waterkoker aan te zetten. Het is een sport geworden. Eigenlijk al jaren. Daar zijn we al voor de energiecrisis mee begonnen. Ik vind het belangrijk om aan het milieu te denken. En ja, natuurlijk ook aan mijn eigen portemonnee, maar met onze tarieven maakt dat niet heel veel uit.

Ik ga met mijn e-bike naar werk, in plaats van met de auto. Wat het opladen van die accu mij kost? Geen idee, ik laad ’m altijd op mijn werk op. Dat zullen de kosten niet zijn. De vaatwasser staat iedere dag aan op het eco-programma en de wasmachine zo’n twee tot drie keer per week. Bij voorkeur in het daltarief of tijdens de zonuren.

Sinds afgelopen maand hebben we ook een infraroodpaneel in de woonkamer. Daarmee vangen we twee vliegen in één klap: het is een fraaie wanddecoratie met een opdruk van onze vakantie in Curaçao en het levert een aangename temperatuur op. Het paneel is 1000 watt, eigenlijk iets te weinig voor de ruimte, maar het is wel aangenaam. Daardoor zal ons gasverbruik ook dalen. Daar zijn we sowieso zuinig mee. We douchen thuis iedere dag, maar slechts twee minuten. Verder douchen we bij de sportschool. Op de werkkamer staat een elektrisch kacheltje voor als het koud is.

We hebben ook een slimme thermostaat die we op 10 graden zetten als we op vakantie gaan. We zijn ooit gebeld door Eneco met de vraag of onze meter soms kapot was. Nee, we zaten lekker in de zon in Vietnam! Ons huis is goed geïsoleerd en dankzij ons mechanische ventilatiesysteem ben ik niet bang voor vochtvorming.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

