Marieke (30) loopt extra stage om maar in haar studentenkamer te kunnen blijven wonen

UPDATE SP, VVD én Christen­Unie eisen snel hogere teruglever­ver­goe­ding voor zon­ne-ener­gie

Klimaatminister Rob Jetten moet snel regelen dat energiebedrijven ‘een fatsoenlijke vergoeding’ betalen voor zonnestroom. Het liefst al per 1 januari 2023. Dat eisen SP, VVD en ChristenUnie in een reeks Kamervragen naar aanleiding van de publicatie van deze site dat Eneco de terugleververgoeding drastisch snoeit en vanaf 5 september nog maar 9 cent per kWh betaalt voor overtollige stroom.

24 augustus