Marja gaat voor een kunstboom: 'Wist je dat in een echte enorm veel beestjes zitten?'

Nee, zelf heeft ze de boom nog niet staan. ,,We hebben bij onze verhuizing de kerstspullen ook niet meegenomen, dus ik moet helemaal opnieuw beginnen”, zegt Marja. ,,Maar dat doe ik nu nog niet, hoor. Het is nog geen 5 december geweest!”

Als het aan Marja ligt, begint de aankleding voor kerst toch pas echt als Sinterklaas uit het land is. ,,Het valt me sowieso op dat je in de straten steeds minder sinterklaasliedjes hoort. Winkels hebben in veel gevallen de kerstboom al staan. De Sint en zijn Pieten worden met de voet platgelopen. Het lijkt wel of kerst het grote festijn aan het worden is. Jammer, hoor! Maar goed, als mensen dan toch aan de slag gaan de komende week, heb ik wel wat huishoudelijke mededelingen.”

Plastic bakken

,,Je hoeft niet alles in kartonnen dozen meer te stoppen. Doe je dat nog wel, zet er dan even op wat erin zit: ballen, verlichting of andere accessoires. Je hebt tegenwoordig ook plastic bakken die doorzichtig zijn en dat vind ik nog handiger. De kerstballen kijken je al aan als je de bak van het schap pakt. Ze hebben zelfs vakjes zodat de ballen goed beschermd blijven. Fijn is ook dat er geen stof of vocht bij kan, vooral fijn voor mensen die allergisch zijn voor huisstofmijt.”

Kunstkerstboom

,,Vroeger waren kunstbomen lelijk, maar tegenwoordig zien ze er mooi uit. Waarom zou je nog een echte nemen? Hij moet er toch maar weer voor worden omgehakt. En wist je dat je een enorme lading beestjes mee naar binnen neemt? Nu heb je ook stoffen zakken waar je de kerstboom in kunt opbergen. Zo blijft hij langer goed en het staat ook netjes."

Echte kerstboom

,,Ga je nou voor een echte kerstboom, dan heb ik nog wel een goede tip. Neem een oud laken van je bed en knip in het midden een kruis. Je zet de kerstboom dan op dat kruis en het laken drapeer je op de grond er zo omheen. Als het Driekoningen is geweest, pak je dat laken, trek je het met z'n tweeën over de boom heen en knoop je die dicht. Daarmee voorkom je ook dat je nog tot juni naalden tegenkomt van het gesleep met die oude boom door je huis. Geloof me, dat overkomt iedereen!”

Kerstverlichting opbergen

,,Altijd een grote ergernis bij iedereen die z'n kerstspullen uit de doos haalt: de kerstverlichting die in de knoop is geraakt. Als je het zo in de doos of in een bak dondert, gebeurt dat. Snij nou een stuk karton af van een doos en wikkel daar het draad van de kerstverlichting omheen. Niet bij het uitpakken natuurlijk, maar wel bij het inpakken straks. Als je zeker wil weten dat je eraan denkt, doe je nu dat kartonnetje al in die doos, want na kerst ben je er te lui voor misschien.”

Knetterend haardvuur

,,Wat ik jammer vind, is dat ik in mijn appartement geen open haard meer heb. Maar daar is een oplossing voor! Op Youtube en Netflix heb je namelijk video-opnames van zo'n haardvuur, met viool- of pianomuziek er zelfs bij als je wil. Dus ik zet dat aan op het tv-scherm en je hoort het zelfs knetteren en geloof het of niet: het lijkt wel warmer te worden in huis. Het is grappig genoeg zo kitsch, dat het leuk is.”

