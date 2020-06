Marja Middeldorp geeft schoonmaaktips: 'Ga eerst eens rustig op een stoel zitten’

Wanhopig briefje: ‘Wie heeft huis te koop?’

18 juni ‘Verkoop uw huis voor een goede prijs aan mij! Ik koop uw huis zonder voorbehoud. Snelle verkoop zonder gedoe en/of bezichtigingen’. Bewoners van in elk geval de Goudse wijk Plaswijck vonden gisteren een brief op de mat met deze oproep van een vrouw, die dringend op zoek is naar een koopwoning of appartement in de regio Gouda.