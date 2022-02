Martha en Bettie kochten huis dat na verbouwing door ‘flipper’ 4 ton meer waard werd

Na ruim dertig jaar gewoond te hebben in een tussenwoning in Amersfoort, waren Martha en Bettie toe aan een nieuw avontuur. ,,We hadden het wel een beetje gezien, dus we zijn ongeveer anderhalf jaar terug gaan zoeken naar een vrijstaand huis met het liefst ook beneden een slaap- en badkamer, zodat het ook toekomstbestendig zou zijn”, vertelt de 52-jarige Martha.



Tijdens de bezichtiging van de ‘prachtige’ vrijstaande woning in Nijkerk werd al gauw duidelijk: dit is ‘m. Vorige week verhuisde het stel ‘eindelijk’ naar hun nieuwe stek. Er moeten nog veel verhuisdozen uitgepakt worden, maar dat is dan ook het enige wat er moet gebeuren. Alles, maar dan ook echt álles is nieuw.